Şehit Babasından Mehmetçiğe Moral

DÜZCE'den Kilis'e giden şehit babası Cemalettin Aksarı, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere moral verirken, "Bir oğlum daha var. Onu da şehit vermeye hazırım" dedi.

Piyade sözleşmeli er Cihan Aksarı, Hakkari Yüksekova Dağlıca bölgesinde 6 Eylül 2015 tarihinde bölücü terör örgütünün düzenlediği saldırıda şehit düşerken memleketi Düzce'de toprağa verildi. Düzce Mamure köyünde oturan şehit babası Cemalettin Aksarı, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek olmak amacıyla Kilis'e gitti. Kilis'te askerlerle bir araya gelen Cemalettin Aksarı, askerlerle sohbet etti. Cemalettin Aksarı askerlere, "Bir oğlum daha var. Onu da vatan için şehit vermeye hazırım. Ben de Afrin'e gitmeye hazırım" diye konuştu.

- Zce