Şehit babasından kendilerini yalnız bırakmayan devlet yetkililerine teşekkür
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Şehit babasından kendilerini yalnız bırakmayan devlet yetkililerine teşekkür

Mardin'in Midyat ilçesinde 4 yıl önceki terör saldırısında şehit olan polis memuru Nefize Çetin Özsoy'un ailesi, kızlarının mezarını ziyaret etti.

Şehit babasından kendilerini yalnız bırakmayan devlet yetkililerine teşekkür
24.05.2020 12:05 | Son Güncelleme: 24.05.2020 13:00

Mardin'in Midyat ilçesinde 4 yıl önceki terör saldırısında şehit olan polis memuru Nefize Çetin Özsoy'un ailesi, kızlarının mezarını ziyaret etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, şehit polis memurunun ailesini evlerinden alarak Edirne Yenişehir Mezarlığı'na getirdi.

Baba Süleyman ve anne Hafize Çetin, şehit kızlarının kabrini temizledi ve dua etti.

Bayramı kızlarının mezarı başında karşılayan şehit ailesi, gözyaşlarını tutamadı.

Şehit babası Süleyman Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

Bayramı buruk ve üzgün geçirdiklerini belirten Çetin, şöyle konuştu:

"Allah kimseye evlat acısı vermesin, ateş düştüğü yeri yakıyor. Tüm çocuklar annesine, babasına koşuyor, biz evladımıza koşuyoruz her bayram. Bu acının tarifi yok ama vatan sağ olsun. Allah razı olsun devletimizden, çok teşekkür ederiz. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Salgın şartlarında bizi aldılar, getirdiler, kızımızı ziyaret ettik. Her adım attığımız yerde devletimiz bizimle beraber."

Anne Hafize Çetin de kendilerini mezarlığa getiren ekiplere teşekkür etti.

Şehit ailesi, kentin girişindeki kontrol noktasında polislerin bayramını kutladı, onlara kolonya ve şeker ikram etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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