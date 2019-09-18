Şehit babasından Kaymakam Şenay'a ziyaret

18.09.2019 16:42

Şehit Binbaşı Zafer Akkuş'un babası emekli başçavuş Rüştü Akkuş ile Asarcık Kaymakamı Hasan Günaydın, Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay'ı ziyaret etti.

Kaymakam Şenay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Günaydın ve şehit babası Akkuş'a teşekkür etti.

Şehitlerin vatan ve millet için yaptığı fedakarlığın hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar yüce ve emsalsiz olduğunu ifade eden Şenay, "Bağımsızlığımız ve toplumsal huzurumuzu gönlümüzde yaşayan şehitlerimize borçluyuz." dedi.

Ziyarette, Kavak İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse ile şehit Binbaşı Zafer Akkuş'un kardeşi Cengiz Han Akkuş da bulundu.

Bitlis'in merkeze bağlı Bölükyazı mevkisinde 19 Temmuz'da teröristler tarafından bindiği araca düzenlenen roketli saldırıda Asarcık ilçesi Armutlu köyü nüfusuna kayıtlı Bitlis Merkez İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Zafer Akkuş şehit düşmüştü.

Kaynak: AA