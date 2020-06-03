Şehit babasından gururlandıran vasiyet
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Şehit babasından gururlandıran vasiyet

Siirt'in Pervari ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan'ın babası Tuncer Özcan, küçük oğluna ağabeyinin kaldığı yerden devam etmesi için vasiyet ettiğini bildirdi.

03.06.2020 13:44 | Son Güncelleme: 03.06.2020 13:51

Siirt'in Pervari ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan'ın babası Tuncer Özcan, küçük oğluna ağabeyinin kaldığı yerden devam etmesi için vasiyet ettiğini bildirdi.

Antalya'daki evinde taziyeleri kabul eden şehit babası Tuncer Özcan, AA muhabirine, oğlunun küçüklüğünden bu yana askerliğe hevesli olduğunu, üniversiteyi bitirdikten sonra kazandığı sınavla astsubaylığa adım attığını söyledi.

Foça'daki komando eğitiminin ardından da ilk görev yeri Siirt'e atandığını aktaran Özcan, oğlunun eğitimin sonunda, "Türkiye'de görev olarak en zor bölgeyi istiyorum. Özel birlikleri ya da komandoyu istiyorum." diye yazılı dilekçe verdiğini dile getirdi.

"Berke'nin de asker olmasını istiyorum"

Evladının kazadan önceki gün ev arkadaşlarıyla piknik yaptığını anlatan Özcan, şunları söyledi:

"Askeri erkan ve yetkili kişiler evimize geldiler, acı haberi verdiler. Ağabeyinden 10 yaş küçük, 17 yaşında Berke adında bir oğlum daha var. O da askeri personel olmak istiyor. Ağabeyine, 'Harp okulunu okuyup, subay olacağım. Senin üzerine komutan geleceğim' derdi. Ağabeyi de desteklerdi. Berke'nin de asker olmasını istiyorum. Oğluma vasiyet ettim, ağabeyinin kaldığı yerden devam edecek. Önümüzdeki aylarda sınavlara girecek."

"Şehitlik oğluma nasip oldu"

Özcan, çocuklarını hep vatan, millet sevdasıyla yetiştirdiğini belirterek, şöyle devam devam etti:

"Evlatlarım vatanını, milletini, Allah'ını, Kur'an-ı Kerim'i bilen insanlar. Bu şekilde yetiştirdim evlatlarımı. Gerekirse diğer oğlumu da vatanımız, milletimiz için feda ederim. Askerlikte şehadet şerbeti içmek isterdim ama bana nasip olmadı. Oğluma nasip oldu. Celal geçtiğimiz kasım ayında Jandarma Astsubay Ayça Özcan ile nikah kıydı. Haziran'ın 13'ünde de düğünleri olacaktı. Sonrasında düğün için pandemi sürecinin bitmesini beklemeye başladılar. Düğünlerini yaptıktan sonra tayin isteyeceklerdi. Gelin kızım, 'Ben de doğuya, eşimin yanına gideceğim" diyordu ama olmadı."

Pervari'de iki gün önce askerleri taşıyan zırhlı aracın şarampole devrilmesi sonucu Uzman Çavuş Burak Aydoğan (26) ile Astsubay Celal Özcan (27) şehit olmuş, 7 asker yaralanmıştı.

Şehit babasından gururlandıran vasiyet

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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