Şehit Babasından Fetö'ye Lanet

NECAT HAZAR - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi, Boğaziçi Köprüsü'nde şehit olan Burhan Öner'in görme engelli babası İbrahim Öner, darbecileri "Allah bunları yapanların yanına bırakmasın" diyerek lanetledi.

Hain darbe girişimi sonrasında adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilen Boğaziçi Köprüsü'nde şehit olan Burhan Öner'in Van'da yaşayan babası İbrahim Öner, terör örgütüne karşı kahramanca mücadele verirken şehit olan oğlunun derin acısını yaşıyor.

Öner, 2011 yılında Van'da yaşanan depremin ardından ailesiyle İstanbul'a yerleşti. Kürtçe konuşan Öner, AA muhabirine şehit olan oğluyla her zaman gurur duyduğunu anlattı.

Oğlunun o gece vatan ve millet aşkıyla köprüye gidip, hainlerin karşısına dikildiğini ifade eden Öner, şöyle konuştu:

"Her şey Allah'ın takdiri. Onun kaderinde şehit olmak varmış. Allah tüm şehitleri rahmet eylesin. Allah, bunları yapanların yanına bırakmasın. Ben iki darbe gördüm. Kenan Evren'in darbesini bir de bunu gördüm. Bunlar o kadar insanı katletti, çoluk çocuğu duvarların önünde yetim bıraktı. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Devlet onlara sahip çıkıyor. Burhan işinden geldiğinde abdestini alır, namazını kılar, Kur'an okur, ondan sonra normal hayatına dönerdi. Burhan sürekli hastaların ziyaretine giderdi, tanısa tanımasa hep onları ziyaret ederdi. Birkaç defa kendisine, 'oğlum sen tanımadığın kişilerin ziyaretine neden gidiyorsun, onlar seni tanımıyor' dediğimde, 'Allah rızası için, hayır işlemek için gidiyorum' derdi."

"Babamın 7 Burhan Öner'i daha var"

Şehidin kardeşi Murat Öner de köprüde yaşananları ve kardeşinin şehit edildiği görüntüleri izlediğinde dehşete kapıldığını söyledi.

Burhan'ın şehadet haberini alınca, "Allah'ım bu yaşananlar bir rüya olsa ve ben bu rüyadan uyansam" diye dua ettiğini anlatan Öner, şunları kaydetti:

"Hastaneden Burhan isminde bir cenazenin morga gelmediğini söylediklerinde, herhalde bir karışıklık olmuş dedim. Biz hastane dışındayken ambulansla iki şehidin getirildiği söylendi. Cenazeler morga alındı ve ağabeyim Ayhan gitti içeri, çıktı hüzünlüydü. Daha sonra ben girdim ve ağabeyimin şehit olduğunu gördüm. Daha sonra köprüde bir kameramanın çektiği görüntülerde gördük. Ağabeyim orada köprüde darbecilere karşı koyarken top atışı sonucu bir şarapnel parçası sol bacağına isabet etmiş ve kan kaybından şehit olmuş."

"Kardeşim herkese yardım ederdi. Akrabamız ona, 'bizim cenazemizi belediye gelip kaldıracak ama sen öldüğün zaman millet ayak basacak yer bulamayacak' derdi, gerçekten de öyle oldu." diyen Öner, şöyle devam etti:

"Ağabeyimin cenazesi, akrabamızın dediği gibi doğrulandı ve şehitler için düzenlenen cenazeler çok kalabalıktı. FETÖ şaşırmış, bu devlet hiçbir zaman yok olmaz. Burhan Öner gibiler olduğu sürece bu devlet hiçbir zaman yıkılmaz. Bunu kafalarına kazısınlar; hepimiz Burhan Öner'iz, babamın bir Burhan'ı gitti ama 7 Burhan Öner'i daha var. Bunu da o FETÖ'cüler bilsin."

Şehidin eniştesi Enis Şen de "Burhan, Allah aşığı, peygamber aşığı ve vatan aşığı bir insandı. Hiçbir siyasi görüşü savunmuyordu ama vatanını aşırı seviyordu. Burhan, milletini, halkını, insanları, dinini seviyordu." ifadelerini kullandı.