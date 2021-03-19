Şehit babası ve gaziye Devlet Övünç Madalyası verildi
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Şehit babası ve gaziye Devlet Övünç Madalyası verildi

19.03.2021 11:31 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:42
Şehit babası ve gaziye Devlet Övünç Madalyası verildi

Batman'da şehit babası Mehmet Bağatur ve gazi Oktay Başak'a Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Batman'da şehit babası Mehmet Bağatur ve gazi Oktay Başak'a Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Türkiye genelinde aynı anda icra edilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni Batman'da valilik makamında düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde gazi ve şehit ailelerine verilmek üzere Batman Valiliğine gönderilen Devlet Övünç Madalyaları ve Beratları, 2018 yılında Şırnak'ta sözleşmeli er olarak görev yaparken bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen bir operasyonda çıkan çatışma sonucu yaralanan Sason ilçesinde ikamet eden Gazi Oktay Başak'a ve 2020 yılında Suriye'nin İdlib şehrinde sözleşmeli er olarak görev yaparken hava saldırısı sonucu şehit olan Cuma Bağatur'un Sason'da ikamet eden babası Mehmet Bağatur'a Vali Hulusi Şahin tarafından Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi. - BATMAN

Şehit babası ve gaziye Devlet Övünç Madalyası verildi
Şehit babası ve gaziye Devlet Övünç Madalyası verildi
Şehit babası ve gaziye Devlet Övünç Madalyası verildi
Şehit babası ve gaziye Devlet Övünç Madalyası verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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