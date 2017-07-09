Şehit Babası Terörün Son Bulması Çağrısında Bulundu

Bitlis'te hain saldırı sonucu şehit olan 24 yaşındaki Jandarma Onbaşı İbrahim Halil Ateş'in Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki babası Celal Ateş, "Benim ciğerim yandı, başkalarının yanmasın. Vatan sağ olsun" diyerek terörün son bulmasını istedi.



Annesi Asiye Ateş'i 10 yıl önce kaybeden İbrahim Halil Ateş, 10 çocuklu bir ailenin 3'üncü çocuğuydu. Bekar olan ve yaklaşık 2 yıl önce göreve başlayan Halil Ateş ile en son pazar günü görüştüğünü söyleyen acılı baba Celal Ateş, evlenmesi için kız bulmaya çalıştıklarını ama kısmet olmadığını belirtti. Terörün son bulması için çağrıda bulunan Celal Ateş, "Benim ciğerim yandı, başkalarının yanmasın. Vatan sağ olsun" diyerek teröre tepki gösterdi.



Nice anne ve babanın ciğerinin yandığını söyleyen Celal Ateş, "Benim ciğerim yandı, nice anne ve babaların ciğeri yandı. İnşallah bundan sonra son olur. Üçüncü çocuğumdu. Görev süresi sekizinci ayda hemen hemen iki yıl olacak. En son geçen Pazar görüştük. Bekardı. Evlenmesi için bir mücadele içine girecektik ama kısmet olmadı. İnşallah bundan sonra bu terör durur, anneler babalar inşallah ağlamaz. Acı çekmesinler, ciğerleri yanmasın. Vatan sağ olsun" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA