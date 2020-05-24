Şehit babası: "Nice Ahmetler gelir gider, yeter ki vatan sağ olsun"
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Şehit babası: "Nice Ahmetler gelir gider, yeter ki vatan sağ olsun"

Kahramanmaraş'ta şehit polis memuru Ahmet Unkun'un ailesi, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehit oğullarının kabrini ziyaret etti.

Şehit babası:
24.05.2020 14:32 | Son Güncelleme: 24.05.2020 14:35

Kahramanmaraş'ta şehit polis memuru Ahmet Unkun'un ailesi, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehit oğullarının kabrini ziyaret etti. Şehit babası Adem Unkun, "Nice Ahmetler gelir gider yeter ki vatan sağ olsun" dedi.

Unkun ailesinin 7 çocuğundan 5'incisi olan polis memuru Ahmet Unkun, 2015 yılının Eylül ayında Cizre'deki hendek olaylarında 22 yaşında şehit oldu. Şehidin anne, baba ve erkek kardeşleri, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde mezarını ziyaret ederek Kur'an okuyup dua ettiler.

Oğlunun mezar taşını silen baba Adem Unkun, "Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin, mekanlarını cennet eylesin, devletimize kolaylıklar versin. Oğlum 2015'in Eylül ayında şehit oldu. Oğlum başarılı bir polis olmakla birlikte nazlı bir çocuktu. 22 yaşında olan oğlum, Cizre'de ilk olaylarda şehit oldu ve 3 yıllık polisti. Bütün cephedeki asker ve polislere Allah kolaylıklar versin. Böyle nice Ahmetler gelir, nice Ahmetler gider yeter ki vatan sağ olsun" diye konuştu.

Şehidin ağabeyi ise, "Bayramlar bizim için buruk geçiyor. Kardeşim çok iyi biriydi, makamı cennet olsun. Keşke bizlere de şehitliği nasip etse Allah'ım" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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