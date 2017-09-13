Şehit Babası: "İki Tane Daha Askerim Var, 3 Taneydi İki Tane Kaldı"

Şehit babası: "İki tane daha askerim var, 3 taneydi iki tane kaldı"

Şehidin yakını: "Daha tatlı yapacaktım kardeşime"

Piyade Sözleşmeli Er İbrahim Çetinkaya son yolculuğuna uğurlandı



GAZİANTEP - Hakkari Şemdinli'de terör örgütü tarafından yapılan havan saldırısında şehit düşen Gaziantepli Piyade Sözleşmeli Er İbrahim Çetinkaya son yolculuğuna uğurlandı.