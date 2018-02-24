Şehit Babası: "Beni Çağırsınlar Gururla Giderim"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ' Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Nurullah Secen'in, Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan ailesine taziye ziyaretleri devam ediyor. Şehit babası Sedat Seçen, "Oğlumun görev yaptığı yere bugün çağırsınlar bir saniye bile düşünmeden gururla giderim, içim yanıyor ama gururluyum ben şehit babasıyım" dedi.

Oğlunun daha önce de El-bab operasyonunda görev aldığını belirten baba Seçen, "Oğlum üç ay El-bab'da kaldı. Orası bitti Oğuzeli bölgesindeydi ardından Afrin'e geçtiler. Ben oğlum ile dışarıda baba oğul evde arkadaştım. Kayseri'deki patlama yaşandığında oğlum bana, 'Kayseri'deki askerlerin suçu neydi, şehitlik alına yazıldıysa yapacak bir şey yok. Yazıldıysa gelir, sen arkamda dik dur ben senden başka bir şey istemem baba" dedi.

Şehit Nurullah Seçen'in üniformasına aşık bir asker olduğunu ifade eden baba "İzine gelirdi oğlum, senin hiç rapor hakkın yok mu diye sorardım o da bana 'Hayır baba birliğime gideceğim' derdi. Kendisine verilen izin bitince hemen giderdi bir saat bile birliğine gecikmezdi. Komutanları ne söylediyse o saatte teslim olurdu. Benimle askeri konulara girmezdi ne zaman sorsam, 'İyiyim baba sağlığım yerinde baba' derdi farklı konulardan muhabbet ederdik her gün bir buçuk iki saat görüşürdük. 'Devletimiz iyi bakıyor, bizim burada hiç sıkıntımız yok. Bulundukları yerden bahsetmezdi zaten operasyona katıldığını da bilmiyorduk. Annesi ile şehit olmadan bir telefon görüşmesi oldu. İşte o zaman söyledi hatta annesi gelen tavuk ve horoz seslerini sorunca bile nerede olduğunu söylemedi. Meğer Afrin operasyonundaymış" şeklinde konuştu. - KONYA