Son dakika haberleri! Şehit babası Alaettin Tiftik, oğlunun odasını müzeye dönüştürdü

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Beypazarı İlçesinde yaşayan şehit Jandarma Uzman Cavuş Sefa Tiftik'in babası Alaettin Tiftik, köydeki evinde oğlunun odasını, onun eşyalarını toplayarak adeta bir müzeye dönüştürdü.

2017 yılında Şırnak-Merkez –Kihi tepe bölgesinde icra edilen operasyon esnasında, bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen Sefa Tiftik'in Dudaş Mahallesindeki evlerindeki odasında, baba Alaettin Tiftik tarafından oğlunun anıları yaşatılıyor.

Baba Alaettin Tiftik, "Bu çok zor bir şeymiş. Zaman içinde daha çok durumun vahametini anlıyorsunuz. Ama bu topraklarımız için, bu devletimiz için ne yapsak azdır. Vatan sağ olsun." dedi.

Asker olduğu dönemlere ait giysi ve eşyaları ile Türk Bayrağı ve Şehitlik Beratını oğlunun odasında sergilediğine değinen şehit babası Alaettin Tiftik, şunları kaydetti:

"Burada gördüğünüz gibi şehit oğlumun özel eşyalarını topladık ve odaya koyduk. Bu oda oğlum şehit olduğundan beri kullanılmıyor. Ben de akşam-sabah odaya girerek şöyle bir bakıp hasret giderirken onun ruhuna fatihalar gönderiyorum. Allah bizim başımızdan askerimizi ve devletimiz eksik etmesin. Hepimizin gideceği yar orası ama onların gittiği mevki çok yüksek bir mevki. Allah bu vatan toprağı için cümlemizi şehit etsin."