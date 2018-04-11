Şehit Babası, 3,5 Yıldır Davanın Bitmesini Bekliyor

HATAY'da 3,5 yıl önce vatani görevini yaparken arkadaşının silahından çıkan kurşunla şehit olan er Taner Kaya'nın (20) şehitlikten doğan hakları, mahkeme süreci gerekçe gösterilerek ailesine verilmedi. 15 Temmuz darbe süreci ve ardından askeri mahkemelerin kapatılmasıyla dava, bir süre önce Hatay Yayladağ Asliye Ceza Mahkemesi'ne alındı. İzmir'de yaşayan şehidin babası Mehmet Kaya (59), kendisinin de 1989 yılında koruculuk yaptığı Mardin'de yaralandığı, bağlanan gazilik maaşının ise 9 yıl önce kesildiğini belirterek, "Benim emeklilik hakkım gitti, bari oğlumun hakları, onuru bizlere verilsin" dedi.

Hatay'daki 39'uncu Mekanize Piyade Tugayı'na bağlı olan, Suriye sınırındaki 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığı'nda vatani görevini yapan Er Taner Kaya, 6 Aralık 2014 tarihinde, bir askerin silahının ateş almasıyla boynundan yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kaya şehit oldu. Ailesinin yaşadığı İzmir'de düzenlenen askeri törenin ardından, Kadifekale Şehitliği'nde toprağa verildi.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ SÜRECİ UZATTI

Genelkurmay Başkanlığı'nın şehit olduğuna dair işlem yaptığı Taner Kaya'nın, bundan doğan hakları ise mahkeme süreci gerekçe gösterilip ailesine verilmedi. Adana Askeri Mahkemesi'ndeki dava süreci, 15 Temmuz darbe girişimiyle sekteye uğradı. Darbe girişiminden sonra yargılama yapmayan askeri mahkemeler, 16 Nisan referandumunun ardından da kapatıldı. Bir süre bekletilen dosyalar, daha sonra olayların yaşandığı bölgelerdeki sivil mahkemelere devredildi. Taner Kaya'nın ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili dava da bir süre önce Yayladağ Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan süren davaya, mayıs ayındaki duruşmayla devam edileceği açıklandı.

KENDİSİ DE KORUCUYKEN GAZİ OLMUŞ

Kendisinin de 1989 yılında Mardin'de korucu olarak görev yaparken mayın patlamasıyla sağ bacağından yaralanıp gazi olduğunu, 2005 yılında yüzde 45 özür oranıyla maaş bağlandığını anlatan Mehmet Kaya, 2009'da ise Mardin Devlet Hastanesi'nin maluliyetinin sona erdiği yolundaki raporu üzerine maaşının kesildiğini söyledi. Bu hastaneye aynı yıl tekrar başvurduğunda bu kez kronik böbrek yetmezliği, şeker hastalığı ile bacağındaki yaralanma dikkate alınarak yüzde 72 oranında engelinin bulunduğu raporu verildiğini kaydetti. Ege Üniversitesi Hastanesi'nin de yüzde 84 engelli olduğu yolunda rapor verdiğini, İzmir'deki Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yüzde 47 engel oranı belirttiğini dile getiren Kaya, buna rağmen gazi maaşının bağlanmadığını belirtti. Ankara 15'inci İdare Mahkemesi'nde açtığı davada kendisinin haklı bulunduğunu, ancak karara itiraz edildiğini, Danıştay'a yapılan itiraz sonuçlanmadığı için hala gazilik maaşını alamadığını anlattı.

'OĞLUMUN HAKLARI, ONURU BİZLERE VERİLSİN'

Hem dava sürecinin uzamasına hem de oğlunun şehit olmasından doğan hakların verilmemesine tepki gösteren Mehmet Kaya, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na idari yönden başvurduk, Milli Savunma Bakanlığı'na da tazminat hakkı için dava açtık. Hepsi, diğer dava sürecinin sonuçlanmaması nedeniyle kilitlendi. Vatanım için benim kanım var, oğlumun da kanı var. Benim emeklilik hakkım gitti, bari oğlumun hakları, onuru bizlere verilsin" dedi.

- İzmir