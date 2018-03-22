Şehit Babalarından Başhekime Teşekkür

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Türkiye'de bir ilk olarak şehit yakını, gaziler ve engellilere özel "Şehit Yakınları ve Engelli Polikliniği"ni hizmete açması üzerine 3 şehit babası ve 1 şehit abisi hastaneyi ziyaret edip başhekime teşekkür ettiler.

Sıra almadan ve beklemeden kendilerine özel olarak hizmet veren poliklinikten oldukça memnun olan şehit yakını, gazi ve engelli hastalar uygulamanın bütün illere örnek olmasını isterken, Samsun'da şehit er Selman Özay'ın babası Rahim Özay, Şehit Teğmen Ahmet Altunoğlu'nun babası Mehmet Altunoğlu, Şehit Uzman Çavuş Mete Yahşi'nin babası Orhan Yahşi ve Şehit Er Hüseyin Kaşka'nın abisi Zihni Kaşka, Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Uzm. Dt. Ali Çağhan Ovalı'ya teşekkür ziyaretinde bulundular. Şehit babaları ve abisi örnek projeden dolayı teşekkürlerini ilettiler.

Başhekimi Uzman Dt. Ali Çağhan Ovalı söz konusu projenin uzun yıllar hayalindeki bir proje olduğunu söyledi ve bu hizmeti vermekten mutlu olduklarını ifade etti. - SAMSUN