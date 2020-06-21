Şehit babalarına Babalar Günü ziyareti Mardin'in Midyat İlçe Kaymakamı Tekin Dündar, Babalar Günü dolayısıyla ilçedeki şehit babalarını ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hediyelerini takdim etti.

Mardin'in Midyat İlçe Kaymakamı Tekin Dündar, Babalar Günü dolayısıyla ilçedeki şehit babalarını ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hediyelerini takdim etti.

Kaymakam Dündar ve beraberindekiler, Midyatlı şehit Velit Bekdaş'ın babası Abdulkadir Bekdaş, şehit Fatih Akbulut'un babası Mehmet Şerif Akbulut, şehit Mazlum Gözenoğlu'nun babası Hüseyin Gözenoğlu, şehit Abdurrahim Bulut'un babası Mehmet Zeki Bulut ve şehit İdris Mağat'ın babası Abdulcelil Mağat'ı evlerinde ziyaret etti.

Ziyaretlerde konuşan Kaymakam Dündar, bu vatanın şehitlerin kanı ile sulandığını söyledi. Kaymakam Dündar, "Vefakar ve cefakar babalar bu aziz evlatlarını yetiştirip vatan uğruna feda etmeleri ile vatan korunabildi, elde edildi. İnşallah biz de o şehitlerimizin şefaati ile kurtuluşa ereceğiz. Tekrar tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlıklı, sıhhatli uzun ömürler diliyorum. Onları yetiştiren bu fedakar ve cefakar babalardan Allah razı olsun. Allah babalarımızı başımızdan eksik etmesin" dedi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Dündar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hediyelerini babalara takdim etti.

Ziyaretlere Kaymakam Tekin Dündar'ın yanı sıra Garnizon Komutanı Albay Mustafa Akın, Belediye Başkanı Veysi Şahin, Emniyet Müdürü, Bolkar Bostancı ve Midyat Merkez Komutanı Yüzbaşı Kalendar Savaş Ünal katıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA