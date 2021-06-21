Şehit Babalarımızın Babalar Gününü Kutladık

Babalar Günü vesilesiyle Kaymakamımız Nazlı DEMİR öncülüğü ve katılımıyla, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Sertyalçın, İlçe Jandarma komutanı Barış Kara ve Askerlik Şubesi Başkanı Hakan Özbek Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan şehit babalarımızı ziyaret ederek Babalar Gününü kutladılar.