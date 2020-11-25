Şehit Aybüke öğretmenin annesini yalnız bırakmadılar
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Şehit Aybüke öğretmenin annesini yalnız bırakmadılar

25.11.2020 00:57 | Son Güncelleme: 25.11.2020 01:02
Şehit Aybüke öğretmenin annesini yalnız bırakmadılar

Batman'ın Kozluk ilçesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Şenay Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın, Öğretmenler Günü'nde yalnız bırakılmadı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Şenay Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın, Öğretmenler Günü'nde yalnız bırakılmadı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde, Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan annesi Zehra Yalçın'ı, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ve beraberindekiler ziyaret ederek yalnız bırakmadı.

Akbaş, ziyarette yaptığı konuşmada, Aybüke öğretmenin bir onur abidesi olduğunu söyledi.

Akbaş, "Aybüke öğretmenimiz Karabük'ümüzün bir onur abidesi olarak hep yaşayacak. Genç meslektaşları onun ülküsünü devam ettirecektir. Ben bu vesile ile şehit Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, şehit öğretmenlerimizin şahsında bütün öğretmenlerimizin anlamlı gününü kutluyorum" diye konuştu.

Ziyarette, Müdür Yardımcımız Turgut Acarlı, Latife Hanım Anaokulu Müdürü Başak Özcan ve Kurutuluş İmam Hatip Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Leyla Ertaş yer aldı.

Ziyarette, İl Müdürü Akbaş, Zehra Yalçın'a çiçek verdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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