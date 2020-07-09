Şehit ateşi Tekirdağ'a düştü Sakarya'da geçtiğimiz günlerde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından patlayıcıların kontrollü olarak imha edilmesi maksadıyla taşındığı kamyondan indirildiği sırada yaşanan patlamada Tekirdağlı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz de şehit oldu.

Sakarya'da geçtiğimiz günlerde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından patlayıcıların kontrollü olarak imha edilmesi maksadıyla taşındığı kamyondan indirildiği sırada yaşanan patlamada Tekirdağlı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz de şehit oldu. Sakarya'da Taşkısığı mevkiinde meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz'ün Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'daki evine acı haber ulaştı. 100. Yıl Mahallesi'ndeki eve dev Türk bayrağı asılırken, şehidin komşuları da evlerine Türk bayrakları astı. Acı haberi alan şehidin yakınları büyük bir üzüntü yaşarken, evin önüne taziye çadırı da kuruldu. - TEKİRDAĞ Kaynak: İHA