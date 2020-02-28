Şehit ateşi Tekirdağ'a düştü
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Şehit ateşi Tekirdağ'a düştü

İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Recep Bekir'in Tekirdağ'daki baba ocağına Türk bayrakları asıldı.

28.02.2020 11:50 | Son Güncelleme: 28.02.2020 12:35
Şehit ateşi Tekirdağ'a düştü

'de rejim kuvvetleri tarafından unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Recep Bekir'in 'daki baba ocağına Türk bayrakları asıldı.


İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit olan 33 askerden 21 yaşındaki Uzman Onbaşı Recep Bekir'in Tekirdağ'daki baba ocağına verildi. Askeri personellerin haber vermesiyle şehidin yakınları yasa boğuldu. 15 gün önce İdlib'e gittiği öğrenilen şehit Uzman Onbaşı Recep Bekir'in evine Türk bayraklı asılırken, Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı da aileye taziye ziyaretinde bulundu.


Şehidin Hatay Reyhanlı doğumlu olduğu öğrenilirken, Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki baba ocağının bulunduğu sokağa taziye çadırı da kuruldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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