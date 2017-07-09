Şehit ateşi Suruç'a düştü



ŞANLIURFA - Bitlis'in Hizan ilçesinde yola döşenen mayının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş'in Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Önceki gün gece saatlerinde Bitlis'in Hizan ilçesinde yola döşenmiş mayının infilak ettirilmesi sonucu PKK'lılarla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Olayda 2 asker şehit olurken 1 asker ise yaralandı. Şehit askerlerden Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş'in Şanlurfa'nın Suruç ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilirken, şehidin Suruç ilçesindeki ailesine yetililer tarafından şehit haberi verildi.

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş'in naaşı bugün Suruç ilçesi Süleymaniye Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Suruç Şıh Nasır Aile mezarlığında defnedilecek.