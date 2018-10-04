Şehit Ateşi Samsun'a Düştü

BATMAN'da yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan askerlerin bulunduğu zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin asfaltın altına tuzakladıkları el yapımı patlayıcının infilak etmesi soncu şehit düşen jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu'nun (29) acı haberi memleketi Samsun'daki ailesine ulaştı.

Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Altınoluk ve Çelikköy köyleri arasında, Umutlu köyü yol ayrımında, devam eden yol yapım çalışmasının emniyetinin alınması amacıyla görevlendirilen askerleri taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan 7 askerden birinin memleketi Samsun'un Ladik ilçesi olan Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu olduğu belirtildi. Göksu'nun Ladik ilçesi Deliahmetoğlu Mahallesi'ndeki baba evine ateş düştü. Şehit babası Arif ve şehit annesi Fidase Göksu ile şehidin 4 kardeşine acı haber verildi. Şehidin baba evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Yakınları baba evine gelerek taziyede bulundu. Şehidin ağabeyi ve aynı zamanda mahalle muhtarı olan Seyit Ahmet Göksu, taziyeleri kabul etti. Şehidin yeğeni Halil Göksu amcası için gözyaşı döktü. Şehidin baba evinin önünde ambulans bekletildi.

Şehit Uzman Çavuş Uğur Göksu'nun yaklaşık 1 yıl önce Nesrin Atağ ile nişanlandığı, çiftin düğün yapmak için şark görevinin bitmesini beklediği belirtildi.