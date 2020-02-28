Şehit ateşi Kayseri'ye düştü
FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: Şehit olan asker sayısı 33'e yükseldi
Haberler » Güncel » Şehit ateşi Kayseri'ye düştü - Haber

Şehit ateşi Kayseri'ye düştü

İdlib'deki hain hava saldırısı sonucunda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı 24 yaşındaki Ali Taşöz'ün baba evine acı haber ulaştı.

28.02.2020 11:00 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:01
Şehit ateşi Kayseri'ye düştü

İdlib'deki hain hava saldırısı sonucunda şehit olan Uzman Onbaşı 24 yaşındaki Ali Taşöz'ün baba evine acı ulaştı.

Dün gece meydana gelen hain hava saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün acı haberi 'nin Develi ilçesinde bulunan baba evine ulaştı. Acı haberin alınmasının ardından şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı.

Develi Kaymakamı Murat Duru, şehidin baba evini ziyaret ederek aileye taziye dileklerini sundu.

(Mahmut Kılınç/İHA)

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler