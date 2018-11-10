Şehit Ateşi İstanbul'a Düştü
Şehit ateşi İstanbul'a düştü İSTANBUL - Hakkari Şemdinli ilçesi Süngü Tepe üs bölgesinde mühimmat deposunda yaşanan patlamada şehit olan Er Melih Sancar'ın şehadet haberi baba ocağına ulaştı.
Şehit ateşi İstanbul'a düştü İSTANBUL - Hakkari Şemdinli ilçesi Süngü Tepe üs bölgesinde mühimmat deposunda yaşanan patlamada şehit olan Er Melih Sancar'ın şehadet haberi baba ocağına ulaştı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde dün Mühimmat deposunda meydana gelen patlamada aralarında er Melih Sancar'nda bulunduğu 7 asker şehit oldu. Melih Sancar'ın şehadet haberi İstanbul Avcılar Denizköşkler Mahallesinde yaşayan ailesine ulaştı. Acı haberin ardından şehidin baba ocağına bayraklar asıldı. Şehidin evinin önünden ambulans hazır bekletilirken, şehidin ailesi taziyeleri kabul etti.
Şehit Melih Sancar'ın cenazesi Pazar günü Ataköy 5. Kısım Camiinde ikindi namazına müteakiben kılınacak namazın ardından Edirnekapı Şehitliğine defnedileceği öğrenildi.