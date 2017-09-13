Şehit Ateşi Gaziantep'e Düştü

Hakkari ili Şemdinli ilçesinde üs bölgesine terör örgütü tarafından yapılan havan saldırısında yaralanan Gaziantepli Piyade Sözleşmeli Er İbrahim Çetinkaya şehit oldu.



10 Eylül de gerçekleşen saldırıda yaralanan Piyade Er İbrahim Halil Çetinkaya kaldırıldığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybederek şehit oldu.



Şehidin naaşı13 Eylül 2017 Çarşamba günü Nakıpoğlu Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Asri mezarlıkta defnedileceği açıklandı. - GAZİANTEP