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Şehit ateşi Denizli'yi de yaktı

Şehit ateşi Denizli'yi de yaktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu ailesi Denizli'de yaşayan Uzman Çavuş Ali Sarı ve 2 kahraman asker şehit oldu.

DENİZLİ (İHA) - Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu ailesi Denizli'de yaşayan Uzman Çavuş Ali Sarı ve 2 kahraman asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 kahraman askerin şehit olduğunu açıkladı. Açıklanan şehit haberi Denizli'yi de yaktı. Merkezefendi ilçesinde bağlı Yenişehir Mahallesinde ikamet eden eşi, Uzman Çavuş Ali Sarı'nın şehitlik haberinin ardından Memleketi Balıkesir'in Edremit ilçesine yola çıktı. Denizli protokolü, gelen haberin ardından acılı eşi evinde ziyaret ederek, taziye dileklerini iletti.

Sarının 3 ve 6 yaşlarında 2 çocuğu olduğu öğrenildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu. Bölgede tespit edilen hedefler hava harekatı ile vuruldu ve ilk belirlemelere göre 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

(Eren Elyesa Polat-İHA)

Şehit ateşi Denizli'yi de yaktı

Son dakika haberleri! Pençe-Yıldırım bölgesinde 3 asker şehit oldu, 6 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri! Pençe-Yıldırım bölgesinde 3 asker şehit oldu, 6 terörist etkisiz hale getirildi

 Son dakika... MSB: Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım harekatı bölgesinde 3 asker şehit oldu, hava harekatıyla ilk belirlemelere göre 6 PKK'lı terörist etkisiz...

Son dakika... MSB: Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım harekatı bölgesinde 3 asker şehit oldu, hava harekatıyla ilk belirlemelere göre 6 PKK'lı terörist etkisiz...

 Son Dakika: Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu

Son Dakika: Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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