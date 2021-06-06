Son dakika haberi! Şehit ateşi Bursa'ya düştü
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Son dakika haberi! Şehit ateşi Bursa'ya düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker'in şahadet haberi ailesine verildi.

Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker'in şahadet haberi ailesine verildi.

Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker (28), Irak'ın kuzeyinde yapılan operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Samet Şeker'in şehadet haberi, Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan anne ve babasına Gemlik İlçe Kaymakamı Hasan Göç, Gemlik Belediye Başkanı Ugur Sertaslan, AK Parti İlçe Başkanı Şamil Yiğit ve MHP İlçe Başkanı Mehmet Özcanbaz ve askeri erkan ile birlikte verildi. Baba ocağı Türk bayraklarıyla süslendi. El yapımı mayının patlaması sonrası ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Şeker'in cenazesi Samsun'un Bafra ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

(Hurşit Topal/ İHA)

Son dakika haberi! Şehit ateşi Bursa'ya düştü
Son dakika haberi! Şehit ateşi Bursa'ya düştü
Son dakika haberi! Şehit ateşi Bursa'ya düştü
Son dakika haberi! Şehit ateşi Bursa'ya düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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