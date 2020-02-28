Şehit ateşi Bitlis'e düştü

28.02.2020 11:02 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:21

Bitlisli Uzman Çavuş Güven Kurtulmuş, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit oldu.



Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin yaptığı saldırıda Bitlisli Uzman Çavuş Güven Kurtulmuş'un şehit olduğu haberi ailesine verildi. Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde ikamet eden aile, acı haberle yıkıldı. Şehidin ilçe merkezinde yapılacak törenin ardından köyünde defnedileceği öğrenildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA