Şehit Ateşi Balıkesir'e Düştü

Afrin'de arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerce hazırlanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Astsubay Cemil Erkek'in şehadet haberi Balıkesir'deki ailesine verildi.

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın bölgedeki arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerce hazırlanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Astsubay Cemil Erkek şehit oldu. Erkek'in şehadet haberi Balıkesir'i yasa boğdu. Şehidin acı haberi Balıkesir'in merkez Karesi ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi'ndeki ailesine verilirken, Astsubay Erkek'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. - BALIKESİR