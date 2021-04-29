Şehit ateşi Amasya'ya düştü

Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe-Şimşek Harekatı'nda şehit olan Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe'nin Amasya'daki ailesine şehadet haberi verildi.

Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe-Şimşek Harekatı'nda şehit olan Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe'nin Amasya'daki ailesine şehadet haberi verildi.

Amasya Vali Yardımcısı Turgay İlhan, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve beraberindekiler, 22 yaşındaki Gökçe'nin şehadet haberini, Hacılar Meydanı Mahallesi'nde oturan anne Semra, baba Cemalettin Gökçe'ye verdi. Belediye Başkanı Sarı, "Acımız büyük. Yüreğimiz yanıyor. Bizler burada rahat orucunu tutsun, huzur içinde bulunsun diye gencecik bir delikanlımız bu millet uğruna, vatan uğruna şehadet şerbetini içmiştir" dedi.

Acısını paylaştığı şehit babası Cemalettin Gökçe'nin kendilerine "Vatan sağolsun. Ben de hazırım" sözleriyle yanıt verdiğini belirten Başkan Sarı, "Türk milleti her zaman hazır. Allahu Teala o hain çeteleri, hain şebekeyi Kahhar sıfatıyla kahreylesin. Perişan eylesin. Biz, bir ölür bin diriliriz. Onlar kendilerine yer arasınlar. Onların hepsi geberecekler. Lakin Ankara'nın göbeğindeki şebekeyi de unutmamak lazım. Bu milletin vergisinden maaş alıp, saltanat sürüp, korunma zırhına bürünüp, Meclis'te oturan şebekeyi de unutmamak lazım" diye konuştu.

Şehidin ailesine ve tüm Amasya'ya başsağlığı dileyen AK Parti İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya da, "Şehit kanlarıyla sulanan bu vatan toprağının ne ilk şehididir, nede son şehididir. Vatanımız, milletimiz için bu adımları atmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Amasya Belediyesi ekiplerince şehidin evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Uzman Onbaşı Gökçe için başsağlığı mesajı yayımladı. Akar, mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı. "Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" başlığıyla yayımlanan mesajda, şehit Gökçe'nin fotoğrafına da yer verildi.

(Murat Çelik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı