Şehit ateşi Ahlat'a düştü

18.10.2019 09:20

Van'ın Çaldıran ilçesinde şehit düşen askerin acı haberi Bitlis'in Ahlat ilçesindeki ailesine verildi.

Çaldıran'ın Uzunyol Hudut Karakolu ile Soğuksu Karakolu bölgesinde devriye faaliyeti yapan askerlere, saat 22.00-22.15 sularında İran sınırından teröristler tarafından ateş açılması sonucu Uzman Çavuş Eren Öztürk şehit olurken, 2 asker ise yaralandı. Şehit Öztürk'ün acı haberi, Ahlat ilçesinin Kulaksız Mahallesi'ndeki ailesine bildirildi. Şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla süslenirken, evli ve 1 çocuk babası olan Şehit Öztürk için cuma namazı sonrası ilçede tören yapılması bekleniyor.

(Özkan Olcay/İHA)

Kaynak: İHA