Şehit Astsubaylar Unutulmadı

Iğdır Pamuk Geçidi şehitleri 4 astsubay için Samsun'da Mevlid-i Şerif okutuldu.

18 Nisan 1992'de Doğubeyazıt-Iğdır devlet karayolu Pamuk Geçidi mevkisinde pusu kuran PKK'lı hainlerin yol kesme eyleminde şehit edilen Astsubaylar İlhan Hamlı, Erkan Iğdır, Mustafa Karaçimen ve Naci Yıldırım için Samsun'un İlkadım ilçesinde İlhan Hamlı'nın baba evinin bulunduğu mahallede mevlit merasimi düzenlendi.

Şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı'nın ailesi tarafından organize edilen program ile Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki Bilal-i Habeşi Mescidi'nde, 26 yıl önce şehit edilen Pamuk Geçidi şehidi 4 kahraman astsubay dualarla anıldı. Bilal-i Habeşi Mescidi İmam Hatibi Mehmet Oflaz ve hoca arkadaşları tarafından okunan Kur'an-ı Kerim, Pamuk Geçidi şehitleri ile birlikte tüm şehitlerin ruhlarına hediye edildi.

Programa; Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, EMŞAV Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim, Yenidoğan Mahallesi Muhtarı Ali Bulut, Gazi Polis Memuru Hasan Yıldız, Şehit Astsubay İlhan Hamlı'nın devre arkadaşı emekli Astsubay Murat Saatcı, şehidin ağabeyi Ayhan Hamlı, şehit yakınları, gaziler ve mahalle halkı katıldı. - SAMSUN