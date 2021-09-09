Şehit astsubayın ismi okula verildi
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Şehit astsubayın ismi okula verildi

Şehit astsubayın ismi okula verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Mardin'in Derik ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Ayna'nın ismi, Çorum'un Osmancık İlçesi'ndeki bir okula verildi.

Mardin'in Derik ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Ayna'nın ismi, Çorum'un Osmancık İlçesi'ndeki bir okula verildi.

Mardin'in Derik ilçesine bağlı Soğukkuyu köyünde bir evde arama yapmak üzereyken terör örgütü üyeleri tarafından kurulan hain pusuda şehit düşen Astsubay Üstçavuş Mustafa Ayna'nın ismi Anaokulu'na verildi. Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ve 2006 yılında yıldız tip projeye uygun olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılıp, aynı sene eğitime başlayan Osmancık Anaokulu'nun yeni ismi Şehit Mustafa Ayna Anaokulu oldu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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