Şehit astsubaydan geriye bu görüntüler kaldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şehit astsubaydan geriye bu görüntüler kaldı

14.10.2020 00:57 | Son Güncelleme: 14.10.2020 01:02
Şehit astsubaydan geriye bu görüntüler kaldı

Ağrı'da teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Emre Dokumacı'dan geriye nişan töreninde çekilen görüntüler kaldı.

Ağrı'da teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Emre Dokumacı'dan geriye nişan töreninde çekilen görüntüler kaldı.

Doğubayazıt ilçesi kırsalında Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında yürütülen arama ve tarama faaliyetleri esnasında teröristlerle çıkan çatışmada şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı ve Hatice Karagöz'ün 4 Temmuz'da Konya'da evliliğe ilk adımı attıkları nişan görüntüleri ortaya çıktı.

Aile arasında yapılan nişan çiftin yüzükleri takılırken yaşadıkları mutluluklar yüzlerine yansıyor. Görüntülere kurdele kesiminden sonra şehit astsubayın babasının elini öptükten sonra sarıldığı görülüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Murat Kurum İlham Aliyev Erkan Kandemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Cansu Dere Merve Boluğur Soner Sarıkabadayı
Spor Samatta Şenol Güneş Gökhan Töre Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kız Apple İzmir Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şehit astsubaydan geriye bu görüntüler kaldı - Ağrı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 01:02:55. #1.15#
title