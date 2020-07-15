Şehit Astsubay Ömer Halisdemir, kabri başında anıldı
Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'İn kabrinde dua eden vatandaşlar NİĞDE - 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir, Niğde'nin Çukurkuyu beldesindeki kabrinde dualarla anıldı.
15.07.2020 12:12 | Son Güncelleme: 15.07.2020 13:31
Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'İn kabrinde dua eden vatandaşlar NİĞDE - 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir, Niğde'nin Çukurkuyu beldesindeki kabrinde dualarla anıldı.
Kaynak: AA