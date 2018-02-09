Şehit Astsubay Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu'nun Başarısı

Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin Türkiye genelinde yapılan deneme sınavlarında önemli bir başarı elde ettiğini bildirdi.

Vali Şentürk, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye genelinde 5. sınıflar arasında yapılan ve 935 sınıfın katıldığı sınavlarda Şehit Astsubay Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencilerinin birincilik elde ettiğini vurguladı.

Başarıdan dolayı okul idarecileri ve öğrencilerini kutlayan Şentürk, şunları kaydetti:

"Eğitimde ülkemizin marka kenti olan Kırşehir'de, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri aldığı sonuçlarla ilimizin başarısını kanıtladı. Ülkemiz genelinde 5. sınıf öğrencilerinin katıldığı deneme sınavlarında Şehit Astsubay Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu 5-D sınıfı birinci, 5-A sınıfı ikinci, 5-C sınıfı altıncı ve 5-B sınıfı yedinci olmuştur. Öğrencilerimizin yakaladığı bu başarıyı kutluyorum. İnanıyorum ki eğitim kalitesinin giderek arttığı ilimizde bu başarılara yenisi eklenecektir."