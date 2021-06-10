Şehit Astsubay Egemen Öztürk'ün Cenazesi İzmir'e Uğurlandı

Kars'ın Kağızman ilçesinin Yukarıkaragüney Köyü yakınlarında askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Egemen Öztürk'ün cenazesi, Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz'ün katıldığı uğurlama töreniyle memleketi İzmir'e gönderildi.

Kars'ın Kağızman ilçesinin Yukarıkaragüney Köyü yakınlarında askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Egemen Öztürk'ün cenazesi, Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz'ün katıldığı uğurlama töreniyle memleketi İzmir'e gönderildi.

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Egemen Öztürk için Kars Harakani Havalimanında düzenlenen törene Kars Valisi Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Erzurum Bölge Jandarma Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili Tankçı Albay Dursun Bostan, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, askeri erkan, kurum yöneticileri ve şehit Astsubay Öztürk'ün yakınları katıldı.

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Egemen Öztürk için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve özgeçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından dua edildi. Şehidin naaşı, silah arkadaşları tarafından omuzlara alınarak askeri uçağa konulduktan sonra memleketine uğurlandı.

Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, Kars'a gelen şehit yakınlarıyla bir süre görüşerek başsağlığı dileklerini iletti.

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Egemen Öztürk, keşif görevine giderken Kağızman ilçesinin Yukarıkaragüney Köyü yakınlarında askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olmuş, aynı araçta bulunan 1 avukat ve 2 sivil vatandaş hayatını kaybetmişti. Kazada yaralanan bir asker, Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: Habermetre