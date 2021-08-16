Şehit Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer'in naaşı Kayseri'ye getirildi
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Şehit Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer'in naaşı Kayseri'ye getirildi

Şehit Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer'in naaşı Kayseri'ye getirildi
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Sağlık Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer'in cenazesi Kayseri'ye getirildi.

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Sağlık Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer'in cenazesi Kayseri'ye getirildi.

Şehit Tuncer'in naaşı, Şırnak'taki törenin ardından uçakla, Kayseri Havalimanı'na getirildi. Burada basına kapalı gerçekleştirilen törene, şehidin ailesi ve yakınları, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile askeri ve mülki erkan katıldı.

Törenin ardından Tuncer'in cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Şehidin yakınları burada gözyaşı döktü.

Şehit Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer'in naaşının, yarın memleketi Kırşehir'in Mucur ilçesine bağlı Medetsiz köyünde öğle vakti düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi.

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 3 asker şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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Son Dakika! Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde EYP'nin patlaması sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı
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Şehit Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer'in naaşı Kayseri'ye getirildi - Haberler
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