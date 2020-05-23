Şehit asteğmenin babası mezarlıkta gözyaşlarını tutamadı
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Şehit asteğmenin babası mezarlıkta gözyaşlarını tutamadı

Bursa'da bayram öncesi şehitliği ziyaret eden aileler gözyaşlarını tutamadı.

Şehit asteğmenin babası mezarlıkta gözyaşlarını tutamadı
23.05.2020 12:42 | Son Güncelleme: 23.05.2020 12:42

Bursa'da bayram öncesi şehitliği ziyaret eden aileler gözyaşlarını tutamadı. Şehit Asteğmen Zeki Burak Okay'ın babası Sezai Okay bayram öncesi Pınarbaşı Şehitliği'nde oğlunun kabrini ziyaret ederken hüzünlü anlar yaşadı

Şehit aileleri Ramazan ayının son gününde çocuklarına dua etmek için Pınarbaşı Şehitliği'ne gitti. Şehit çocuklarının mezarları başında uzun süre kalan aileler dua ederek çocuklarının resimlerini öpüp göz yaşlarına hakim olamadı. Şehitlik aileleri bayram boyu şehitliği ziyaret edecek. Hakkari'de hain saldırıda şehit olan Asteğmen Zeki Burak Okay'ın babası Sezai Okay, oğlunun mezarını ziyaret ederek başında duygu dolu anlar yaşadı. Şehit babası oğlunun mezarında bulunan resmini öperek göz yaşlarına hakim olamadı.

Evlat acısının hiç bir acıya benzemediğini ifade eden Sezai Okay, "Bu bayramlar şehit aileleri için en acı ve zor günlerden biri oluyor. Bütün herkes çocuk ve torunlarına sarılırken biz böyle bir günde mezar mermerlerine sarılıyoruz. Bu acının tarifi yok" dedi.

(Burak Türker/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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