Şehit Askerlerin Naaşına Ulaşıldı
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Şehit Askerlerin Naaşına Ulaşıldı

Şanlıurfa Akçakale'de sel sularına kapılan şehit askerlerin naaşlarına ulaşıldı.

Şehit Askerlerin Naaşına Ulaşıldı

Şanlıurfa Akçakale'de sel sularına kapılan şehit askerlerin naaşlarına ulaşıldı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sel sularına kapılan şehit askerlerin naaşlarına ulaşıldı. Olay yerindeki su seviyesinin çekilmesinin ardından şehit askerlerin naaşının bulunduğu öğrenilirken, şehitlerin cenazelerine zırhlı aracın yakınlarında ulaşıldığı belirtildi. Şehit askerlerin cenazesi Akçakale Devlet Hastanesi morguna götürülüyor.

(İHA)

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