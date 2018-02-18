Şehit Askerlerin Naaşına Ulaşıldı
Şanlıurfa Akçakale'de sel sularına kapılan şehit askerlerin naaşlarına ulaşıldı.
Şanlıurfa Akçakale'de sel sularına kapılan şehit askerlerin naaşlarına ulaşıldı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sel sularına kapılan şehit askerlerin naaşlarına ulaşıldı. Olay yerindeki su seviyesinin çekilmesinin ardından şehit askerlerin naaşının bulunduğu öğrenilirken, şehitlerin cenazelerine zırhlı aracın yakınlarında ulaşıldığı belirtildi. Şehit askerlerin cenazesi Akçakale Devlet Hastanesi morguna götürülüyor.
(İHA)