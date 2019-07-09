Şehitlerin isimleri ve memleketleri belirlendi

Şehitlerin isimleri ve memleketleri belirlendi

Şehit askerlerin isimleri ve memleketleri belirlendiHAKKARİ - Hakkari'de teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerin isimleri ve memleketleri belli oldu.

Şehit askerlerin isimleri ve memleketleri belirlendi
HAKKARİ - Hakkari'de teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerin isimleri ve memleketleri belli oldu.
Hakkari'de bir askeri araca PKK'lı teröristlerce yapılan saldırı sonucu şehit olan askerlerin Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın (Muğla/Dalaman) ve Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Nayır (Burdur/Çeltikçi) olduğu öğrenildi. Şehit askerler için Hakkari'de tören yapılması beklenirken, yaralı askerin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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