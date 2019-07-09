Şehit askerlerin isimleri ve memleketleri belirlendi
Hakkari'de teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerin isimleri ve memleketleri belli oldu.
Hakkari'de teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerin isimleri ve memleketleri belli oldu.
Hakkari'de bir askeri araca PKK'lı teröristlerce yapılan saldırı sonucu şehit olan askerlerin Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın (Muğla/Dalaman) ve Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Nayır (Burdur/Çeltikçi) olduğu öğrenildi. Şehit askerler için Hakkari'de tören yapılması beklenirken, yaralı askerin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - HAKKARİ
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
Nobel ödüllü yazardan çağrı: Göçmenleri kurtaran Kaptan Carola Rackete'ye Nobel Barış Ödülü verilsin
Son Dakika Haberleri