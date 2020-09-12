Şehit askerler memleketlerine uğurlandı
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Şehit askerler memleketlerine uğurlandı

Şehit askerler memleketlerine uğurlandı Van'ın Çatak ilçesinde yürütülen terör operasyonunda şehit düşen askerler için uğurlama töreni düzenlendi.

12.09.2020 00:27 | Son Güncelleme: 12.09.2020 00:57

Şehit askerler memleketlerine uğurlandı

VAN - Van'ın Çatak ilçesinde yürütülen terör operasyonunda şehit düşen askerler için uğurlama töreni düzenlendi.

Van'da yürütülen Yıldırım-10 Norduz Operasyonu kapsamında Çatak ilçesi kırsalında 3 teröristin ölü olarak ele geçirildiği operasyonda bir Jandarma Yüzbaşı ile iki jandarma uzman çavuş şehit olurken, bir jandarma yarbay ise yaralandı. Şehit askerler için Van Jandarma Helikopter Filo Komutanlığında düzenlenen uğurlama törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erbil, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanını Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Van İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, kurum amirleri, askeri erkan ve polisler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve şehitlerin özgeçmişlerinin okunmasının ardından Van İl Müftü Vekili Sacit Emiri tarafından dua yapıldı. Duanın ardından şehitlerden Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top (Samsun), Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar (Hatay) ve Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Uyar'ın (Eskişehir) naaşı uçakla memleketlerine uğurlandı.

Şehit askerler memleketlerine uğurlandı

Kaynak: İHA

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