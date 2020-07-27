Şehit askerler memleketlerine uğurlandı Mersin'in Mut ilçesinde askeri personeli taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan askerler, düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Mersin'in Mut ilçesinde askeri personeli taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan askerler, düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Mut Devlet Hastanesi önündeki törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Mersin Valisi Ali İhsan Su, milletvekilleri, askeri erkan ve şehit yakınları katıldı. Törenin ardından şehit Er Samet Çaldır Bursa'ya, şehit Er Kerim Arslan Kırıkkale'ye, şehit Er Caner Mayendağı Samsun'a ve şehit Er Mustafa Dağlı da Mersin'in Tarsus ilçesine uğurlandı. Törende Mersin Müftüsü Şaban Kondi şehitler için dua ederken, Bakan Akar şehit ailelerinin yanına giderek başsağlığı diledi. Tören sonrası şehitlerin naaşı Mersin Büyükşehir Belediyesine ait cenaze araçlarıyla memleketlerine gönderildi.

(İHA)

Kaynak: İHA