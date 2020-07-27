Şehit askerler memleketlerine uğurlandı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın tören alanına gelmesi Bakan Akar'ın şehit yakınlarına taziyede bulunması Şehit naaşlarının tören alanına getirilişi Şehitler için dua edilmesi Şehit naaşlarının araçlara taşınması Şehitlerin uğurlanması MERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde askeri personeli...
27.07.2020 18:16 | Son Güncelleme: 27.07.2020 19:54
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın tören alanına gelmesi
Bakan Akar'ın şehit yakınlarına taziyede bulunması
Şehit naaşlarının tören alanına getirilişi
Şehitler için dua edilmesi
Şehit naaşlarının araçlara taşınması
Şehitlerin uğurlanması MERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde askeri personeli taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan askerler Mut'ta düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.
Kaynak: AA