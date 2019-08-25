Şehit askerler için Şırnak'ta tören düzenlendi

25.08.2019 23:14

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 3 asker için Şırnak'ta tören düzenlendi.

23'üncü Piyade Tümen Komutanlığındaki törende, Şehit Jandarma Komando Uzman Çavuş Yunus Şahin ve Üzeyir Arslan ile Sözleşmeli Er Durdu Oğuzhan Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı tabutları katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişleri okundu ve dua edildi.

Helallik alınmasının ardından şehitlerin cenazeleri, arkadaşlarının omuzlarında helikoptere taşındı.



Helikopterle Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na getirilen şehitlerden Yılmaz ve Arslan'ın cenazesi Osmaniye'ye, Şahin'in naaşı da Yozgat'a gönderildi.



Törene, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ve şehitlerin silah arkadaşları katıldı.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada 3 asker şehit olmuş, 7 asker yaralanmıştı.

Kaynak: AA