Şehit askerin ismi kütüphanede yaşatılacak

10.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:28

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı'nın adı, Kovancılar ilçesinde oluşturulan kütüphanede yaşatılacak.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Birevim firmasının "Bir Gelecek Projesi" kapsamında şehit Kıraatlı'nın isminin verildiği Kovancılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki kütüphanenin açılışında yaptığı konuşmada, devletlerin kalkınmasının yolunun kaliteli nesiller yetiştirmekten geçtiğini söyledi.

"Bilgi en önemli sermayedir"



Dünyada bilgili ve donanımlı nesiller yetiştiremeyen toplumların doğal kaynakları ne kadar zengin olursa olsun başarısız olacağını vurgulayan Kaldırım, şöyle dedi:

"Günümüzün en önemli değeri bilgi ve veridir, bunu bir değere dönüştüren ve işleyen toplumlar geleceğe hakim olacaklardır. Dolayısıyla bu bilgi sermayesini ne kadar iyi işleyebilirsek emin olun o kadar başarılı olacağız. Gelişmiş toplumlar bu alanın kıymetinin farkındalar. Bilgi en önemli sermayedir. Çocuklarımız yeni nesil sektör ile iyi buluşturmamız lazım. Çocuklarımızı bir yandan teknik bakımından iyi donatırken diğer yandan ahlaki yönden de donatmalıyız."

"Daha fazla bilişim sınıfı açacağız"



Birevim Bir Gelecek Genel Müdürü Mustafa Alpay ise proje kapsamında kütüphanenin yanı sıra ana ve bilişim sınıflarının da açılışını yaptıklarını belirterek, "Önümüzdeki dönemde daha fazla bilişim sınıfı açmayı planlıyoruz. Temennimiz bu okuldaki çocuklarımızın Türkiye'nin geleceğini kodlamaları ve ülkenin yazılım ürünlerini ortaya çıkaracak şekilde okumaları ve öğrenmeleridir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA