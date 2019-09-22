Şehit askerin cenazesi gözyaşlarıyla karşılandı

Şehit askerin cenazesi gözyaşlarıyla karşılandı

Adana'da askerlik görevini yaparken geçirdiği beyin kanaması sonucu şehit olan gencin cenazesi, Bursa'daki baba ocağına getirildi.

22.09.2019 12:24
Şehit askerin cenazesi gözyaşlarıyla karşılandı

Adana'da askerlik görevini yaparken geçirdiği beyin kanaması sonucu şehit olan gencin cenazesi, Bursa'daki baba ocağına getirildi. Oğlunun ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutunu gören anne gözyaşlarına boğuldu.


Bursa merkez Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi'nde ikamet eden 20 yaşındaki Şükrü Gündüz, vatani görevini yaptığı Adana'daki birliğinde sabah saatlerinde fenalaştı. Beyin kanaması geçiren asker, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Ailenin tek çocuğu olan Gündüz'ün cenazesi, Bursa'daki baba ocağına getirildi. Anne Nurgül ve baba Ali Gündüz gözyaşlarına hakim olamadı. 'Biricik oğlum' diye feryat eden anneyi yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Gündüz, Ovaakça Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından askeri törenle defnedilecek. - BURSA

Kaynak: İHA
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