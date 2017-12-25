Şehit Askerin Baba Evinde Yas Var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde devam eden operasyonda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil'in (25) Adana'daki ailesine acı haber ulaştı.



Çil'in Ceyhan ilçesi Camizagali Mahallesi'ndeki baba evine giden Ceyhan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ayhan Evli ve diğer yetkililer, şehidin annesi Gülendam'a acı haberi verdi. Evin yakınında 112 Acil Sağlık ekipleri hazır bekletilirken, eve de Türk bayrağı asıldı.



Şehidin babası Adnan Çil'in Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde tedavi gördüğü belirtildi.



Öte yandan Kozan'da ikamet eden şehidin acil tıp teknisyeni eşi Yeşim'e de askeri yetkililer evinde acı haberi verdi.



Türkeli Mahallesi'ndeki evin bulunduğu apartmana Türk bayrakları asıldı.



İki kardeşten büyüğü olan şehidin 2 yıl önce evlendiği 9 aylık bir kızı olduğu belirtildi.



Hakkari'nin Şemdinli bölgesinde devam eden operasyonlar sırasında teröristlerce yapılan saldırı sonucu iki asker şehit olmuş, bir asker de yaralanmıştı.