Şehit Asker Van'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ağrı'da, cezaevinde kapatılan artezyen kuyusundan sızan gazdan etkilenen ve 21 gündür tedavi gördüğü Erzurum'daki hastanede şehit olan er İdris Gülek, Van'ın İpekyolu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.



Erzurum'daki törenin ardından Van'a getirilen şehit Gülek'in (34) naaşı, silah arkadaşlarının omzunda Yukarı Norşin Camisi'ne taşındı.



Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Ağrı Valisi Süleyman Elban, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.



Ayakta durmakta zorlanan şehidin eşi Türkan, ağabeyi Kerim ve 25 gün önce terhis olan kardeşi Fatih Gülek'i Vali Zorluoğlu ile askerler teselli etmeye çalıştı.



Şehidin çocukları Ramazan (12), Recep (8), Abdullah (5) ve Berat (3) Gülek de yakınlarının kucağında töreni izledi.



Vali Zorluoğlu, tören öncesinde babalarının tabutu başında bekleyen şehidin çocuklarına sarılarak, her zaman ailenin yanında olacaklarını söyledi.



Şehidin cenazesi, İl Müftüsü Nimetullah Arvas'ın kıldırdığı namazın ardından, tekbirler eşliğinde ambulansla Karşıyaka Mahalle Mezarlığı'na götürüldü.



Şehidin tabutu başında fenalaşan eşi Türkan ve kardeşi Fatih Gülek'e yakınları ile sağlık ekipleri müdahale etti.



Dualar ile toprağa verilen şehit için silah arkadaşları mezarlıkta saygı atışı yaptı.



Şehit Gülek'in teskeresine 25 gün kaldığı ve ailesinin maddi durumunun kötü olması nedeniyle askere geç gittiği öğrenildi.