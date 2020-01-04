Şehit asker Mahmut Mücahit Ülgen, mezarının başında dualarla anıldı

04.01.2020 15:25 | Son Güncelleme: 04.01.2020 15:31

Kuzey Irak'ta kaza kurşunu sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mahmut Mücahit Ülgen, şehadetinin 1. yıldönümünde mezarı başında anıldı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile şehidin ailesi, şehit Uzman Onbaşı Ülgen için dualar etti.



Kuzey Irak'ta 4 Ocak 2019 tarihinde kaza kurşunu sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mahmut Mücahit Ülgen için, şehadetinin 1. yıldönümünde anma töreni düzenlendi. Şehidin Kartal'daki Kurfalı Mezarlığında bulunan mezarının başına Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, şehit Ülgen'in ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş geldi. Şehit Uzman Onbaşı Ülgen için burada Kur'an tilaveti okundu, dualar edildi. Şehit Ülgen'in şehadetinin 1. yıldönümünde mezarı başında dualarla anılması duygusal anlar oluşturdu. Başkan Gökhan Yüksel, mezarlıkta bulunan diğer şehit mezarlıklarını da gezerek dualar okudu. Anma törenine katılanlar için mezarlıkta lokum ikramında bulunuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA