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Şehit asker için köylüler seferber oldu

İhlas Haber Ajansı / Feyzullah Taş - Haberler | Genel

Şehit asker için köylüler seferber olduHAKKARİ Hakkari'deki üs bölgesinde şehit düşen askerin cenazesinin alınması için vatandaşlar olumsuz hava şartlarında seferber oldu.

HAKKARİ (İHA) - Şehit asker için köylüler seferber oldu

HAKKARİ Hakkari'deki üs bölgesinde şehit düşen askerin cenazesinin alınması için vatandaşlar olumsuz hava şartlarında seferber oldu.

Hakkari'deki Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Üs Bölgesinde görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz, yaşanan silah kazası sonucu şehit düştü. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle üs bölgesinden kara ve havayoluyla alınamayan şehidin cenazesi için köylüler seferber oldu. Uzun uğraşlar sonucu şehidin naaşı üs bölgesinden alınarak Hakkari il merkezine getirildi. Şehit Soyutemiz için saat 15.00'te Fatih Kışlası'nda yapılacak törenle memleketi Kırşehir'e uğurlanacağı belirtildi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ta soysa medya hesabında yaptığı paylaşımda köylülere teşekkür etti. Vali Akbıyık, "Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Üs Bölgesinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz'in cenazesini almak üzere kötü hava şartlarına rağmen seferber olan, çalışmalara katılan kahraman Kadıköy halkına teşekkür ederim" paylaşımında bulundu.

Şehit asker için köylüler seferber oldu

Şehit asker için köylüler seferber oldu

Şehit asker için köylüler seferber oldu

İhlas Haber Ajansı / Feyzullah Taş - Son Dakika Haberleri

Hakkari, Bebek, Asker, Şehit, Genel, Haber

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